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Булкин Егор Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Булкин Егор Иванов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
80-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.01.1893
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
11.01.1893
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3286
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Бургасов Даниил Стефанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Зуихина Домника Егорова, крестьянская дочь (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Булкин Егор Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Столяров Сергей Комин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Михеев Иосиф Никифоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Федин Потап Тимофеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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