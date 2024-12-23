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Прасолов Евфимий Никитин

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Прасолов Евфимий Никитин
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
76-б
Роль персоны
Жених
Дата события
01.11.1891
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
солдат в отпуске в запасе
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
01.11.1891
Возраст (лет)
25
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3280
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Прасолов Евфимий Никитин, солдат в отпуске в запасе (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Горюнова Варвара Онисимова, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Илюхин Мартин Абрамов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Прасолов Афанасий Федоров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Воробьев Гавриил Стефанов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Прасолов Леонтий Никитин, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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