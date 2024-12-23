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Тютин Леонтий Игнатов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Тютин Леонтий Игнатов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
75-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
23.10.1891
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
23.10.1891
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3280
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Волков Феофилакт Иларионов, солдат запасный (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Федина Феодосия Тимофеева, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Тютин Леонтий Игнатов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Щепочкин Терентий Макаров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Федин Потап Тимофеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Щепочкин Андрей Андреев, солдат (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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