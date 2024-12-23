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Горюнов Андрей Герасимов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Горюнов Андрей Герасимов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
73-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
23.10.1891
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
23.10.1891
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3280
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Маркин Петр Митрофанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Дремина Марина Давидова, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Колчугин Димитрий Стефанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Маркин Савва Никитин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Горюнов Андрей Герасимов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Прасолов Сильвестр Прокопиев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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