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Баклинов Софрон Дионисиев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Баклинов Софрон Дионисиев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
71-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
03.05.1891
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
03.05.1891
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3280
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Илюхин Иаков Афиногенов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Анастасия Тимофеева, крестьянка (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Абрамов Тимофей Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Илюхин Иван Фролов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Баклинов Софрон Дионисиев, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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