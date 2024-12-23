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Иванов Владимир Петров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Иванов Владимир Петров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
70-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
28.04.1891
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
Калужский мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Калуга, Калужская губ.
Дата брака
28.04.1891
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3280
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Гуляев Константин Алексеев, лихвинский мещ
Невеста - Сизова Марфа Алексеева, крестьянка (д. Николаевка, Козельский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Иванов Владимир Петров, Калужский мещанин
Свидетель жениха - Краснопольский Алексей Денисов, крестьянин (с. Глубокое, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Виноградов? Григорий Михайлов, потомственный почетный гражданин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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