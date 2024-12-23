Иванов Владимир Петров
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Иванов Владимир Петров
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 70-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 28.04.1891
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- Калужский мещанин
- Нас. Пункт приписки
- г. Калуга, Калужская губ.
- Дата брака
- 28.04.1891
- Священнослужители
- приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3280
- Полная запись МК
- Счёт браков: 10
Жених - Гуляев Константин Алексеев, лихвинский мещ
Невеста - Сизова Марфа Алексеева, крестьянка (д. Николаевка, Козельский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Иванов Владимир Петров, Калужский мещанин
Свидетель жениха - Краснопольский Алексей Денисов, крестьянин (с. Глубокое, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Виноградов? Григорий Михайлов, потомственный почетный гражданин
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.