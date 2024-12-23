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Москалев Николай Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Москалев Николай Васильев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
69-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
20.02.1891
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
Козельский мещанин
Нас. Пункт приписки
д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
20.02.1891
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3280
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Егоров Михаил Тимофеев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Москалева Евдокия Васильева, крестьянка (г. Мосальск, Калужская губ. )
Свидетель жениха - Егоров Антон Дометиев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Панфилов Антон Амвросиев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Балаболкин Максим Антонов, солдат (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Москалев Николай Васильев, Козельский мещанин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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