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Абрамов Афанасий Артемиев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Абрамов Афанасий Артемиев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
67-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.02.1891
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с-цо Троицкое, Калужский у., Калужская губ.
Дата брака
11.02.1891
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3280
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Аносов Алексей Васильев, Лихвинский мещанин
Невеста - Третьякова Александра Михайлова, мещанская дочь д.Матюково (д. Матюково, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Абрамов Афанасий Артемиев, крестьянин (с-цо Троицкое, Калужский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Агафонов Семен Никитин, крестьянин (д. Князь-Иваново, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Третьяков Александр Михайлов, Воротынский мещанин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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