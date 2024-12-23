Абрамов Афанасий Артемиев
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Абрамов Афанасий Артемиев
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 67-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 11.02.1891
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с-цо Троицкое, Калужский у., Калужская губ.
- Дата брака
- 11.02.1891
- Священнослужители
- приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3280
- Полная запись МК
- Счёт браков: 7
Жених - Аносов Алексей Васильев, Лихвинский мещанин
Невеста - Третьякова Александра Михайлова, мещанская дочь д.Матюково (д. Матюково, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Абрамов Афанасий Артемиев, крестьянин (с-цо Троицкое, Калужский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Агафонов Семен Никитин, крестьянин (д. Князь-Иваново, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Третьяков Александр Михайлов, Воротынский мещанин
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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