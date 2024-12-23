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Аносов Алексей Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Аносов Алексей Васильев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
67-б
Роль персоны
Жених
Дата события
11.02.1891
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
Лихвинский мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Лихвин, Калужская губ.
Дата брака
11.02.1891
Возраст (лет)
32
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3280
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Аносов Алексей Васильев, Лихвинский мещанин
Невеста - Третьякова Александра Михайлова, мещанская дочь д.Матюково (д. Матюково, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Абрамов Афанасий Артемиев, крестьянин (с-цо Троицкое, Калужский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Агафонов Семен Никитин, крестьянин (д. Князь-Иваново, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Третьяков Александр Михайлов, Воротынский мещанин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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