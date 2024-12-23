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Митрев Егор Федоров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Митрев Егор Федоров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
65-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
08.02.1891
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
08.02.1891
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3280
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Семкин Григорий Данилов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Дмитриева Марфа Тихонова, крестьянка (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Козлов Дорофей Егоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Митрев Егор Федоров, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Сидоров Адриан Платонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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