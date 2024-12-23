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Горчаков Иаков Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Горчаков Иаков Васильев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
63-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
13.01.1891
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Холоповка, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
13.01.1891
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3280
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Киреев Матвей Алексеев, крестьянин 1 общества (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Булкина Александра Васильева, крестьянка 2го общества (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Антиппа Алексеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Киреев Иван Алексеев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Горчаков Иаков Васильев, крестьянин (д. Холоповка, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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