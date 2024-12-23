Киреев Матвей Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиреев Матвей Алексеев

Киреев Матвей Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Киреев Матвей Алексеев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
63-б
Роль персоны
Жених
Дата события
13.01.1891
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин 1 общества
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
13.01.1891
Возраст (лет)
52
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3280
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Киреев Матвей Алексеев, крестьянин 1 общества (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Булкина Александра Васильева, крестьянка 2го общества (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Антиппа Алексеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Киреев Иван Алексеев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Горчаков Иаков Васильев, крестьянин (д. Холоповка, Лихвинский у., Калужская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.