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Цеплялкин Иосиф Петров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Цеплялкин Иосиф Петров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
59-б
Роль персоны
Жених
Дата события
09.11.1890
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
09.11.1890
Возраст (лет)
24
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3277
Полная запись МК
Счёт браков: 21
Жених - Цеплялкин Иосиф Петров, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Анисья Никифорова, крестьянка (д. Хитровка, Калужский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Волков Иван Иларионов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Якушин Сергей Зотков, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Воеводин Никанор Михайлов, солдат (д. Исаково, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Егоров Антиппа Семенов, солдат (с. Русаново, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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