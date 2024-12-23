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Климов Хрисандр Павлов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Климов Хрисандр Павлов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
58-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
05.11.1890
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
05.11.1890
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3277
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Прасолов Павел Трофимов (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Серегина Пелагия Иванова, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Прасолов Абрам Иерофеев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Прасолов Владимир Трофимов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Воробьев Гавриил Стефанов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Климов Хрисандр Павлов, солдат (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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