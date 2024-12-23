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Халимонов Максим Саввин

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Халимонов Максим Саввин
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
57-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
31.10.1890
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
31.10.1890
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3277
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Давыдов Василий Федоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Халимонова Елена Ефимиева, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Давыдов Иван Федоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Киреев Константин Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Серегин Петр Егоров, крест (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Халимонов Максим Саввин, солдат (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Халимонов Мирон Саввин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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