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Москалев Николай Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Москалев Николай Васильев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
56-б
Роль персоны
Жених
Дата события
24.10.1890
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
мещанин г.Козельска
Нас. Пункт приписки
г. Козельск, Калужская губ.
Дата брака
24.10.1890
Возраст (лет)
25
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3277
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Москалев Николай Васильев, мещанин г.Козельска
Невеста - Болоболкина Елена Максимова, солдатская дочь (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Волков Павел Петров, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Чухнаков Прокопий Тихонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Стефаничев Даниил Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Тетеркин Григорий Пахомов, солдат (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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