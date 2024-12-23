Косарев Михаил Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосарев Михаил Алексеев

Косарев Михаил Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Косарев Михаил Алексеев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
54-б
Роль персоны
Жених
Дата события
24.10.1890
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
24.10.1890
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3277
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Косарев Михаил Алексеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Аконина? Евдокия Егорова, крестьянка (с-цо Зябрево, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Максимов Кирилл Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Стефаничев Тихон Федотов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Аконон Клим Егоров, крестьянин (с-цо Зябрево, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Третьяков Филипп Васильев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.