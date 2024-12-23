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Соболев Терентий Антонов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Соболев Терентий Антонов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
53-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
24.10.1890
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
24.10.1890
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3277
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Бобков Федор Трифиллиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Овчинникова Ирина Варфоломеева, крестьянка (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Аксютин Феофан Тихонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Обков Антон Кириллов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Овчинников Андрей Константинов, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Соболев Терентий Антонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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