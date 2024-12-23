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Овчинникова Ирина Варфоломеева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Овчинникова Ирина Варфоломеева
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
53-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
24.10.1890
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
24.10.1890
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3277
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Бобков Федор Трифиллиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Овчинникова Ирина Варфоломеева, крестьянка (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Аксютин Феофан Тихонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Обков Антон Кириллов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Овчинников Андрей Константинов, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Соболев Терентий Антонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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