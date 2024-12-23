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Козлов Поликарп Феоктистов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Козлов Поликарп Феоктистов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
50-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
23.05.1890
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
23.05.1890
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3277
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Кузнецов Павел Никитин, крестьянин (с. Солопенок, Тарусский у., Калужская губ. )
Невеста - Килейникова Александра Иванова, крестьянская дочь (с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Козлов Поликарп Феоктистов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Хитродумов Тихон Антонов, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель невесты - Гуляев Петр Алексеев, Лихвинский мещанин
Свидетель невесты - Килейников Иван Иванов, крестьянин (с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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