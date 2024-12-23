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Щепочкин Андрей Андреев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Щепочкин Андрей Андреев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
49-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
20.04.1890
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
20.04.1890
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3277
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Щепочкин Митрофан Макаров, бессрочно отпускной рядовой (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Воеводина Акилина Гаврилова, крестьянка (д. Исаково, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Сидоров Прокопий Платонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Щепочкин Андрей Андреев, солдат (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Калиничев Семен Андреев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Сидоров Адриан Платонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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