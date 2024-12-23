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Тютин Федор Леонтиев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Тютин Федор Леонтиев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
47-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
15.04.1890
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
15.04.1890
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3277
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Тютин Алексей Леонтиев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Воеводина Дария Лаврентиева, крестьянка (д. Исаково, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Тютин Тимофей Леонтиев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Тютин Федор Леонтиев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Котков Тимофей Федоров, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Матюшенков Иван Фокин, крестьянин (д. Юрова, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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