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Исаева Татиана Максимова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Исаева Татиана Максимова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
45-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
13.04.1890
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
д. Кочетово, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
13.04.1890
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3277
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Серегин Кир Иванов, псаломщик с Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Исаева Татиана Максимова, крестьянка (д. Кочетово, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Бахмутов Кирилл Семенов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Бобков Антон Кириллов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Козлов Иларион Пахомов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Петрухин Андрей Космин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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