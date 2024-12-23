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Серегин Кир Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Серегин Кир Иванов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
45-б
Роль персоны
Жених
Дата события
13.04.1890
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
псаломщик с Ханино
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
13.04.1890
Возраст (лет)
37
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3277
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Серегин Кир Иванов, псаломщик с Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Исаева Татиана Максимова, крестьянка (д. Кочетово, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Бахмутов Кирилл Семенов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Бобков Антон Кириллов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Козлов Иларион Пахомов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Петрухин Андрей Космин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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