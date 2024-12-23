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Сенотова Мария Лукина

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Сенотова Мария Лукина
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
43-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
31.01.1890
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
31.01.1890
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3277
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Прасолов Сергей Игнатов, бессрочно отпускной рядовой (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Сенотова Мария Лукина, крестьянка (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Прасолов Авладимир Трофимов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Прасолов Егор Осипов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Марков Афанасий Григорьев, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Сенотов Федор Ксенофонтов, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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