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Прасолов Сергей Игнатов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Прасолов Сергей Игнатов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
43-б
Роль персоны
Жених
Дата события
31.01.1890
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
бессрочно отпускной рядовой
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
31.01.1890
Возраст (лет)
27
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3277
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Прасолов Сергей Игнатов, бессрочно отпускной рядовой (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Сенотова Мария Лукина, крестьянка (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Прасолов Авладимир Трофимов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Прасолов Егор Осипов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Марков Афанасий Григорьев, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Сенотов Федор Ксенофонтов, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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