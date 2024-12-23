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Кирюшкин Тарас Яковлев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Кирюшкин Тарас Яковлев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
42-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
31.01.1890
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
31.01.1890
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3277
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Кирюшкин Иван Яковлев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Дубинина Параскева Максимова, вдовая солдатка (д. Беляево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Горюнов Тихон Васильев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Кирюшкин Тарас Яковлев, солдат (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Тимофей Максимов, крестьянин (д. Беляево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Буров Василий Михайлов, крестьянин (д. Беляево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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