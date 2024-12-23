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Козлова Параскева Илларионова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Козлова Параскева Илларионова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
41-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
22.01.1890
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
22.01.1890
Возраст (лет)
33
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3277
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Антошин Иаков Стефанов, солдат отставник (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Козлова Параскева Илларионова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Антошин Никита Стефанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Антошин Феофан Прохоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Козлов Иван Никаноров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Козлов Михаил Васильев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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