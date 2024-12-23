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Данилов Никанор Константинов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Данилов Никанор Константинов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
39-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
07.01.1890
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Плешкова, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
07.01.1890
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3277
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Петрухин Ермилл Петров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Анастасия Константинова, крестьянка (д. Плешкова, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Сергей Петрухин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Булкин Егор Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Данилов Никанор Константинов, крестьянин (д. Плешкова, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Петрухин Андрей Космин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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