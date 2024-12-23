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Воробьев Сергей Афиногенов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Воробьев Сергей Афиногенов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
37-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
10.11.1889
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
10.11.1889
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3275
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Маланьин Семен Стефанов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Воробьева Стефанида Афиногенова, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Кирюшкин Георгий Яковлев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Кирюшкин Тарас Яковлев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Воробьев Сергей Афиногенов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Маланьин Николай Стефанов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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