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Строгонова Александра Егорова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Строгонова Александра Егорова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
35-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
06.11.1889
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
06.11.1889
Возраст (лет)
16
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3275
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Прасолов Афанасий Федоров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Строгонова Александра Егорова, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Ермаков Григорий Михайлов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Прасолов Абрам Ерофеев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Кочетков Михаил Космин, крестьянин (д. Касторово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Строганов Митрофан Васильев, крестьянин (д. Касторово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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