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Булкина Параскева Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Булкина Параскева Иванова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
34-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
06.11.1889
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
06.11.1889
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3275
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Воробьев Илья Гаврилов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Булкина Параскева Иванова, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Симон Ильин, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Косов Алексей Петров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Бобков Трифиллий Кириллов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Булкин Савва Иванов, крестьянин (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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