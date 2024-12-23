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Васильев Даниил Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Васильев Даниил Алексеев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
33-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
06.11.1889
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Аргуново, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
06.11.1889
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3275
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Косов Антон Агафонов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Абрамова Матрона Тимофеева, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Васильев Даниил Алексеев, крестьянин (д. Аргуново, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Косов Николай Ипполитов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Абрамов Павел Тимофеев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Московцев Михаил Потапов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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