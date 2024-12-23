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Столяров Сергей Космин

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Столяров Сергей Космин
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
30-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
27.10.1889
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
27.10.1889
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3275
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Федин Потапий Тимофеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Ольга Лазарева, крестьянка (д. Новоселок, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Королев Егор Осипов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Столяров Сергей Космин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Фадейкин Дмитрий Емельянов, крестьянин (д. Юрова, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Фадейкин Илья Емельянов, крестьянин (д. Юрова, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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