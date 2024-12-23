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Никитина Наталья Митрофанова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Никитина Наталья Митрофанова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
29-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
23.10.1889
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с-цо Дмитриевское, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
23.10.1889
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3275
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Сорокин Иларион Авериев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Никитина Наталья Митрофанова, крестьянка (с-цо Дмитриевское, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Душечкин Константин Никитин, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Куненков Макарий Яковлев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Дремин Сергей Алексеев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Павлов Трофим Стефанов, солдат (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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