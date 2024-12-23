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Чухнаков Прокопий Тихонов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Чухнаков Прокопий Тихонов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
28-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
23.10.1889
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
23.10.1889
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3275
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Стефаничев Даниил Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Терехина Ольга Григорьева, солдатская дочь (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Стефаничев Тимофей Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Стефаничев Тихон Федоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Каров Ананий Феодоров, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Чухнаков Прокопий Тихонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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