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Маланьин Стефан Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Маланьин Стефан Иванов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
23-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
14.01.1889
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
14.01.1889
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3275
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Бобков Андрей Пахомов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Дубинина Пелагия Андрианова, крестьянка ( Леохино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Маланьин Стефан Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Халимонов Емелиан Евтихиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Бобков Ксенофонт Афанасьев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Халимонов Андрей Емелианов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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