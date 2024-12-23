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Бобков Артемий Афанасьев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Бобков Артемий Афанасьев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
22-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
13.11.1888
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
13.11.1888
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3271
Полная запись МК
Счёт браков: 22
Жених - Куненков Григорий Стефанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Анастасия Иларионова, крестьянка (д. Масолово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Бобков Артемий Афанасьев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Калиничев Семен Андреев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Калиничев Иаков Григорьев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Козлов Никифор Игнатов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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