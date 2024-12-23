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Петр Прохоров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Петр Прохоров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
21-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.11.1888
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
11.11.1888
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3271
Полная запись МК
Счёт браков: 21
Жених - Андрей Федоров, крестьянин (д. Сомово, Сомовская вол., Одоевский у., Тульская губ. )
Невеста - Дорхова Евдокия Семенова, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Петр Прохоров, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Косов Ипполит Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Дорхов Федор Семенов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Кондрашев Егор Васильев, крестьянин (с-цо Дмитриевское, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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