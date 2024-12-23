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Душечкин Никита Андреев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Душечкин Никита Андреев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
18-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
09.11.1888
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
09.11.1888
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3271
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Абрамов Афанасий Прокопиев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Дремина Акилина Алексеева, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Абрамов Афанасий Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Душечкин Никита Андреев, солдат (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Дремин Сергей Алексеев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Душечкин Константин Никитин, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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