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Кирюшкин Стефан Яковлев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Кирюшкин Стефан Яковлев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
16-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
04.11.1888
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
04.11.1888
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3271
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Косов Николай Ипполитов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Ляличева Фекла Антонова, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Даниил Алексеев, крестьянин (д. Аргуново, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Булкин Егор Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Кирюшкин Стефан Яковлев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Московцев Михаил Потапов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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