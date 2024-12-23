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Пантеев Косма Павлов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Пантеев Косма Павлов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
14-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
28.10.1888
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Юрова, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
28.10.1888
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3271
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Тютин Алексей Леонтиев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Артемова Вера Емилианова, крестьянка (д. Касторово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Василий Иерофеев, крестьянин (с. Русаново, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Матюшонков Иван Фокин, крестьянин (д. Юрова, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Кочетков Иван Иванов, крестьянин (д. Касторово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Пантеев Косма Павлов, крестьянин (д. Юрова, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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