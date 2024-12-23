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Гуляев Егор Гаврилов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Гуляев Егор Гаврилов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
12-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
24.10.1888
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
24.10.1888
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3271
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Цуканов Петр Сергеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Седова Дария Гаврилова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Гуляев Егор Гаврилов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Червяков Савва Прокопиев, солдат (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Червяков Прокопий Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Чухнаков Прокопий Тихонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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