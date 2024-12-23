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Якушин Сергей Зотиков

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Якушин Сергей Зотиков
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
11-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
24.10.1888
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
24.10.1888
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3271
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Балаболкин Захарий Саввин, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Федина Евдокия Потапова, крестьянка (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Серегин Егор Терентиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Якушин Сергей Зотиков, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Балаболкин Максим Антонов, солдат (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Тетеркин Григорий Пахомов, солдат (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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