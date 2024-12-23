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Козлов Егор Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Козлов Егор Иванов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
10-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
24.10.1888
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
24.10.1888
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3271
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Козлов Димитрий Пахомов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Церковникова Агафья Петрова, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Козлов Иларион Пахомов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Куненков Макар Яковлев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Козлов Дорофей Егоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Козлов Егор Иванов, солдат (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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