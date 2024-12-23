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Королев Егор Осипов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Королев Егор Осипов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
8-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
03.10.1888
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
03.10.1888
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3271
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Козлов Стефан Прокопиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Чухнакова Пелагия Васильева, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Козлов Тимофей Петров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Мартинов Константин Алексеев, крестьянин (с-цо Зябрево, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Козлов Никифор Игнатов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Королев Егор Осипов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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