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Прасолов Сильвестр Прокопиев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Прасолов Сильвестр Прокопиев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
7-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
03.10.1888
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
03.10.1888
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3271
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Колчугин Иван Стефанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Фоничева Акилина Григорьева, солдатская дочь (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Маркин Михаил Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Мелихов Кирилл Емелианов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Бобков Трифиллий Кириллов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Прасолов Сильвестр Прокопиев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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