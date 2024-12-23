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Евсигнеев Венедикт Максимов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Евсигнеев Венедикт Максимов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
6-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
26.09.1888
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
26.09.1888
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский при Диаконе села Дальнего Рождествено Тимофее Крылове и Псаломщике села Жеремено Феодоре Извекове?
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3271
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Извеков Петр Лаврентиев, исполняющий обязанности псаломщика села Авчурина (с. Авчурино, Калужский у., Калужская губ. )
Невеста - Соколова Александра Васильева, дочь псаломщика с.Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Изеков Федор , псаломщик села Жеремина
Свидетель жениха - Лебедев Николай , псаломщик в сане диакона села Петросова
Свидетель невесты - Евсигнеев Венедикт Максимов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Соколов Алексей , псаломщик села Желаньи
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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