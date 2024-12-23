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Лебедев Николай

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Лебедев Николай
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
6-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
26.09.1888
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
псаломщик в сане диакона села Петросова
Нас. Пункт приписки
с. Петросово, Калужский у., Калужская губ.
Дата брака
26.09.1888
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский при Диаконе села Дальнего Рождествено Тимофее Крылове и Псаломщике села Жеремено Феодоре Извекове?
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3271
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Извеков Петр Лаврентиев, исполняющий обязанности псаломщика села Авчурина (с. Авчурино, Калужский у., Калужская губ. )
Невеста - Соколова Александра Васильева, дочь псаломщика с.Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Изеков Федор , псаломщик села Жеремина
Свидетель жениха - Лебедев Николай , псаломщик в сане диакона села Петросова
Свидетель невесты - Евсигнеев Венедикт Максимов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Соколов Алексей , псаломщик села Желаньи
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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