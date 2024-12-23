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Сеньков Никифор Петров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Сеньков Никифор Петров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
5-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
14.09.1888
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Свойно, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
14.09.1888
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский и псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3271
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Козлов Михаил Васильев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Сенькова Параскева Алексеева, крестьянка (д. Свойно, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Козлов Никифор Васильев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Халимонов Иларион Матвеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Мелихов Макар Егоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Сеньков Никифор Петров, крестьянин (д. Свойно, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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